Закат или восход: вылетающие из Крыма туристы увидели ошибку в своих билетах

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Удивление пассажиров вызвало название картины Айвазовского, которая изображена на посадочном талоне.

С июня 2019-го на посадочных талонах воздушной гавани Крыма стали изображать картины Айвазовского. Но только в августе этого года одна из пассажирок обратила внимание на ошибку в названии полотна на своем билете. Картина Айвазовского «Восход над Ялтой» была подписана другим названием - «Закат над Ялтой».

- Была приятно удивлена этим дизайном. С удовольствием рассматривала репродукцию, вспоминая чудесный отпуск. Но потом я узнала, что данная картина называется «Восход над Ялтой». Странно, что такую ошибку упустили при голосовании дизайна билетов в аэропорту имени Айвазовского, - удивляется девушка. - Миллионы билетов разошлись по всей России, и это действительно бьет по репутации аэропорта.

Но в самом аэропорту не видят никаких проблем с названием картины.

- Общеизвестно, что Иван Айвазовский большинству своих работ не давал названия. Картины получали их от владельцев. Иногда это приводит к путанице с названием, которое не всегда соответствует содержанию, - рассказывают КП-Крым в пресс-службе «Симферополя». - Вызвавшая дискуссию картина, как раз находится в одной из частных коллекций. Мы искренне рады, что наши посетители в деталях изучают картины Айвазовского и дискутируют на тему его творчества. Полотна великого художника специально помещаются на посадочных талонах, чтобы пассажиры могли ознакомиться с работами великого мариниста.

Как оказалось, картина, помещенная на посадочные талоны симферопольского аэропорта, действительно встречается в каталогах под разными названиями. Однако дать полотну новое имя и прекратить споры может только его нынешний владелец.

Следует отметить, что картина Айвазовского, о которой идет речь, была написана в 1861 году. На полотне художник не просто изобразил ялтинскую бухту, но и показал, насколько подвижна сама природа.

Также закат солнца в том месте в принципе невозможен.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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