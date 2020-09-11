Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Провайдеры в Крыму отказываются ставить камеры у емкостей для воды ● Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована ● Все еще много: в Крыму 70 заражений коронавирусом за сутки ● Песков высказался о ситуации с COVID на черноморских курортах ● На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19
СМИ: второй крымский вице-премьер заразился коронавирусом
фото © rbc.ru
Второй крымский вице-губернатор заразился коронавирусом: появились сообщения, что госпитализирован Евгений Кабанов.
Официального подтверждения этому пока нет. Журналисты отправили запрос в правительство РК, но на момент публикации ответа не получено.
Между тем, инсайдеры сообщают, что Кабанова поместили в ГКБ №7 Симферополя, куда накануне привезли вице-премьера Елену Романовскую и несколько ее родственников.
Отметим, что чиновников размещают в только что отремонтированном отделении. Их платы оборудованы видеосвязью и Интернетом. Разумеется, у каждого отдельный санузел.
Напомним, общественник Александр Талипов написал на Романовскую заявление в полицию, обвинив вице-премьера в том, что она, пренебрегая мерами безопасности, поставила под угрозу жизнь и здоровье других людей. И пообещал: если чиновники и дальше не будут носить маски, он будет писать заявления на каждого заболевшего.
Между тем, глава РК Сергей Аксенов вчера проводил совещание по ситуации в строительной отрасли без маски, сегодня ситуация повторилась на совещании по водоснабжению. Присутствовавшие на этой встрече тоже все были без масок.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга. Американские ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может обладать разрушительным воздействием на мозг пациентов, пишет Lenta.ru.
В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 11 сентября в Севастополе были зарегистрированы 16 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Все еще много: в Крыму 70 заражений коронавирусом за сутки. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции.
На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19. В сервисных центрах на контрольно-пропускных пунктах на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируют создать медицинские пункты, где крымчане смогут сдать тесты на различные заболевания.
В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма
Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.
Бархатный сезон в Крыму еще не наступил: что будет с погодой в сентябре
В ближайшие выходные и на следующей неделе в Крыму будет по-летнему тепло. Столбики термометров поднимутся до +30.
СМИ: второй крымский вице-премьер заразился коронавирусом
Второй крымский вице-губернатор заразился коронавирусом: появились сообщения, что госпитализирован Евгений Кабанов.
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
8 сентября
В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом
По состоянию на утро 11 сентября в Севастополе были зарегистрированы 16 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.