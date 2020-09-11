СМИ: второй крымский вице-премьер заразился коронавирусом

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Второй крымский вице-губернатор заразился коронавирусом: появились сообщения, что госпитализирован Евгений Кабанов.

Официального подтверждения этому пока нет. Журналисты отправили запрос в правительство РК, но на момент публикации ответа не получено.

Между тем, инсайдеры сообщают, что Кабанова поместили в ГКБ №7 Симферополя, куда накануне привезли вице-премьера Елену Романовскую и несколько ее родственников.

Отметим, что чиновников размещают в только что отремонтированном отделении. Их платы оборудованы видеосвязью и Интернетом. Разумеется, у каждого отдельный санузел.

Напомним, общественник Александр Талипов написал на Романовскую заявление в полицию, обвинив вице-премьера в том, что она, пренебрегая мерами безопасности, поставила под угрозу жизнь и здоровье других людей. И пообещал: если чиновники и дальше не будут носить маски, он будет писать заявления на каждого заболевшего.

Между тем, глава РК Сергей Аксенов вчера проводил совещание по ситуации в строительной отрасли без маски, сегодня ситуация повторилась на совещании по водоснабжению. Присутствовавшие на этой встрече тоже все были без масок.

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