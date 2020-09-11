Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Песков высказался о ситуации с COVID на черноморских курортах ● На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19 ● В Крыму из-за пандемии началась переброска врачей «скорой» на ЮБК ● «Это круглосуточный ад!»: как медики Крыма работают в условиях COVID ● Заболевшая коронавирусом вице-премьер Крыма накануне посещала массовые мероприятия без маски
Все еще много: в Крыму 70 заражений коронавирусом за сутки
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За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции.
28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3080 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2326 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 537 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3932 человека.
Выздоровевших за весь период – 2000 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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