Все еще много: в Крыму 70 заражений коронавирусом за сутки

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За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции.

28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3080 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2326 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 537 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3932 человека.

Выздоровевших за весь период – 2000 человек.

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