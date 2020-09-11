Власти Ялты ужесточат штрафы за складирование строительного мусора

Ялтинские власти активизируют работу по ликвидации свалок строительного мусора.

Соответствующее поручении дал глава администрации города Иван Имгрунт.

«Уже разработан проект порядка по обращению со строительными отходами, который в ближайшее время будет рассмотрен на сессии Ялтинского городского совета, учитывая, что особенно остро этот вопрос встанет с началом строительства ряда социально-важных объектов», – пояснил он.

В связи с этим, подчеркнул Имгрунт, уже сейчас нужно узаконить и упорядочить складирование грунта и строительного мусора, а также определиться с их переработкой.

Глава администрации обратил внимание, что в настоящее время продолжается активная работа по ликвидации несанкционированных свалок строительного мусора на территории Ялтинского региона. По его информации, уже расчищено 20 участков, где остался только грунт, который не наносит вред окружающей среде.

«Но сегодня мы наблюдаем безобразное отношение к территории, на которой живем, поэтому будем применять штрафные санкции за складирование строительного мусора не только к предприятиям, но и к физическим лицам», – пообещал Имгрунт.

Он сообщил, что в Ялте будет создан отдел охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов. Среди функций специалистов этого подразделения будет и контроль за отходами, образовавшимися в результате строительства и сноса объектов, а также за грунтом, который остался после земельных работ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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