Власти Симферополя сформируют перечень религиозных объектов

Администрация Симферополя намерена сформировать перечень религиозных объектов для возможного включения в реестр объектов культурного наследия.

Об этом на заседании Совета по межконфессиональным отношениям при главе администрации крымской столицы сообщил заместитель главы администрации Валентин Демидов.

«Необходимо сформировать перечень религиозных объектов, расположенных на территории города, представляющих интерес в плане духовно-нравственного воспитания граждан, для возможного включения данных объектов в экскурсионно-туристический маршрут», – цитирует Демидова пресс-служба администрации.

Он уточнил, что постановлением Совмина Крыма утвержден перечень объектов культурного наследия, в котором определенную часть занимают и религиозные объекты. Однако есть объекты, не вошедшие в реестр, но обладающие духовно-нравственным потенциалом и представляющие интерес в плане презентации столицы Крыма.

По словам Демидова, межконфессиональный совет – эффективная площадка для общения и обсуждения вопросов гармонизации межконфессиональных отношений, а также действенный инструмент для решения широкого спектра проблем.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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