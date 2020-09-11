Коронавирус в Крыму
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Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов прокомментировал слухи о выявлении у него коронавируса
Заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов рассказал о том, что он сейчас находится на работе и ничем не болеет.
Ранее в анонимных телеграм-каналах появились слухи о том, что вице-премьер и куратор ФЦП Крыма Кабанов помещен в 7-горбольницу Симферополя с диагнозом Covid19.
– Нет у меня коронавируса. И я не помещен в 7-горбольницу Симферополя с диагнозом Covid19. Откуда эти слухи пошли понятия не имею. Я сейчас нахожусь на объезде, – рассказал Евгений Кабанов.
По его словам, сейчас в Совете министров РК нормальная рабочая атмосфера. Проводятся стандартные меры по предупреждению распространения коронавируса.
Также Евгений Кабанов прокомментировал ситуацию с выявлением коронавируса у вице-премьера РК Елены Романовской.
– Заболел человек. Надеемся на скорейшее выздоровление, — отметил Евгений Кабанов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована. Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская госпитализирована в 7 городскую больницу Симферополя после заражения коронавирусом.
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