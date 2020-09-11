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Коронавирус в Крыму

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов прокомментировал слухи о выявлении у него коронавируса

15:14 пятница, 11 сентября 2020

Заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов рассказал о том, что он сейчас находится на работе и ничем не болеет.

Ранее в анонимных телеграм-каналах появились слухи о том, что вице-премьер и куратор ФЦП Крыма Кабанов помещен в 7-горбольницу Симферополя с диагнозом Covid19.

– Нет у меня коронавируса. И я не помещен в 7-горбольницу Симферополя с диагнозом Covid19. Откуда эти слухи пошли понятия не имею. Я сейчас нахожусь на объезде, – рассказал Евгений Кабанов.

По его словам, сейчас в Совете министров РК нормальная рабочая атмосфера. Проводятся стандартные меры по предупреждению распространения коронавируса.

Также Евгений Кабанов прокомментировал ситуацию с выявлением коронавируса у вице-премьера РК Елены Романовской.

– Заболел человек. Надеемся на скорейшее выздоровление, — отметил Евгений Кабанов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована. Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская госпитализирована в 7 городскую больницу Симферополя после заражения коронавирусом.

Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга. Американские ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может обладать разрушительным воздействием на мозг пациентов, пишет Lenta.ru.

В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом. По состоянию на утро 11 сентября в Севастополе были зарегистрированы 16 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Все еще много: в Крыму 70 заражений коронавирусом за сутки. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции.

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