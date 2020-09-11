В школах Крыма у учителей начали находить коронавирус

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В трех школах Симферополя перевели часть учеников на дистанционное обучение.

Об этом сообщила начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина.

— Три класса. Один класс в 21-ой школе, один класс в лицее №1 и общеобразовательной школе №44 перешли на дистанционное обучение в связи с постановлением Роспотребнадзора. Две недели они будут на дистанционном обучении, перейдут потом на общее, в штатном режиме, -рассказала Сухина.

У учителей из этих классов подтвердился коронавирус.

Также по словам начальника управления существующие инструменты дистанционного образования определены и функциональны, таким образом, изучение школьной программы продолжится учащимися согласно учебного плана.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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