Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +29
море +24

Курортный сезон

В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом

В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом

фото © zdrav.expert

По состоянию на утро 11 сентября в Севастополе были зарегистрированы 16 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Среди заболевших – два человека, приехавших из других регионов страны, и 14 местных жителей», - уточнили в правительстве.

Известно, что младшему заболевшему 6 лет, старшему - 86.

Кроме того, за сутки из больниц были выписаны еще шесть человек, поборовших коронавирус.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 607 человек. Выздоровели 454 пациента, 20 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

На сегодняшний день в стационарах находится 104 человека с COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19. В сервисных центрах на контрольно-пропускных пунктах на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируют создать медицинские пункты, где крымчане смогут сдать тесты на различные заболевания.

В Крыму из-за пандемии началась переброска врачей «скорой» на ЮБК. Республиканский центр медицины катастроф впервые отработал схему переброса бригад «скорой помощи» по Крыму.

«Это круглосуточный ад!»: как медики Крыма работают в условиях COVID. В республике отмечается рост уровня заболеваемости COVID. Сейчас крымские медики работают в экстремальных условиях из-за колоссальной нагрузки.

Прививки от гриппа за неделю сделали 15 тысяч севастопольцев. Прививочная кампания против гриппа за неделю охватила 15 тысяч жителей Севастополя.

Коронавирус в Крыму
Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

Американские ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может обладать разрушительным воздействием на мозг пациентов, пишет Lenta.ru.

Власть
Экс-мэр Евпатории продолжает сидеть в СИЗО

Экс-мэр Евпатории продолжает сидеть в СИЗО

Суд продлил еще на месяц срок содержания под стражей бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Коронавирус в Крыму
Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована

Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована

Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская госпитализирована в 7 городскую больницу Симферополя после заражения коронавирусом.

Водный кризис
Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды

Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды

Жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации