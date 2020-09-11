В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом

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По состоянию на утро 11 сентября в Севастополе были зарегистрированы 16 случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

«Среди заболевших – два человека, приехавших из других регионов страны, и 14 местных жителей», - уточнили в правительстве.

Известно, что младшему заболевшему 6 лет, старшему - 86.

Кроме того, за сутки из больниц были выписаны еще шесть человек, поборовших коронавирус.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 607 человек. Выздоровели 454 пациента, 20 человек с подтвержденным диагнозом скончались.

На сегодняшний день в стационарах находится 104 человека с COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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