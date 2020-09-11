В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма

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Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.

Об этом заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

«Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря», - цитирует Суровикин РИА Новости.

По его данным, в тот день пять самолетов-разведчиков НАТО приблизились к воздушным границам РФ на 15 км. Их оборудование позволяло вести разведку на глубину до 600 километров. Тогда же три стратегических бомбардировщика В-52Н находились в 30 км от российской территории. Главком ВКС отметил, что американские ядерные бомбардировщики также отрабатывали совместные задачи с самолетами военно-воздушных сил Польши и Украины.

Тогда российским военным пришлось поднять в воздух восемь самолетов для прикрытия границы.

В прошлую пятницу в непосредственной близости от Крыма пролетели стратегические бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, способные нести ядерное вооружение.

Позже в Командовании ВВС США в Европе отреагировали на произошедшее, назвав маневры бомбардировщиков «возможностью для сдерживания России».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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