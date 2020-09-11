В России хотят снимать отпечатки пальцев у всех живущих в стране иностранцев

фото © Новости Крыма

Иностранцы, живущие в России больше 30 дней, должны будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться для удостоверения личности.

Такие поправки к законодательству готовит МВД. Об этом пишет газета Коммерсантъ, сообщает Радио Свобода.

Новое положение, если оно будет введено, коснется больше 10 миллионов человек, живущих в России, и больше 4,5 миллиона человек, ежегодно приезжающих в страну на работу. Ранее предполагалось, что дактилоскопию они будут проходить на границе, но для этого все пункты пограничного контроля нужно будет оборудовать специальной техникой, поэтому МВД думает обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев самостоятельно, рассказала журналистам начальник профильного подразделения министерства Валентина Казакова.

Удостоверение личности будет аналогично тому, что готовится для российских граждан. На документ будет нанесено имя иностранца, год и место его рождения, его голографическая фотография, номер карты, а на чипе будут записаны «все установочные данные», включая информацию о выданных патентах на работу.

Нововведения коснутся как мигрантов из безвизовых стран, так и высококвалифицированных работников, пишет Коммерсантъ. Кроме того, предполагается, что иностранцам разрешат менять цель пребывания в России, не выезжая из страны, сейчас ее можно указать только при пересечении границы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории осудят мошенника за миллионные махинации на ремонте дворов. В Евпатории завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Суд вынес приговор водителю столкнувшегося с поездом автобуса в Крыму. Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор водителю автобуса, который столкнулся с электропоездом на севере полуострова в апреле 2018 года.

Экс-мэр Евпатории продолжает сидеть в СИЗО. Суд продлил еще на месяц срок содержания под стражей бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

В Крыму фермеров оштрафовали за использование подземных источников воды. В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма утверждают, что инспекторы ведомства выявили 3 факта добычи подземных вод без лицензии на право пользования недрами на территории Советского района.