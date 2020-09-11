В МИД России обвинили Киев в «водной блокаде» Крыма

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Российское Министерство иностранных дел утверждает, что Киев «нарушил свои правозащитные обязательства», закрепленные в международных документах по воде для Крыма.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

«Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях», – цитирует Захарову российское агентство ТАСС.

Реакции украинского руководства на данное заявление представителя МИД России пока нет.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар ​сообщила, что позиция МИД Украины по вопросу водообеспечения жителей Крыма остается неизменной. «Россия – страна оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму», – сказала Джеппар.

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

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