Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму фермеров оштрафовали за использование подземных источников воды ● Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды ● В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди ● Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма ● Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам
В МИД России обвинили Киев в «водной блокаде» Крыма
фото © Крым.реалии
Российское Министерство иностранных дел утверждает, что Киев «нарушил свои правозащитные обязательства», закрепленные в международных документах по воде для Крыма.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».
«Украина является участником целого ряда международных правозащитных договоров, следовательно она добровольно взяла на себя обязательство уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека, в том числе перечисленные выше. Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады может квалифицироваться как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных соглашениях», – цитирует Захарову российское агентство ТАСС.
Реакции украинского руководства на данное заявление представителя МИД России пока нет.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщила, что позиция МИД Украины по вопросу водообеспечения жителей Крыма остается неизменной. «Россия – страна оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму», – сказала Джеппар.
С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.
В правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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