В Крыму завели пять новых дел и вынесли восемь приговоров за отказ служить в российской армии

В Крыму против местных жителей за уклонение от службы в армии России в августе возбуждено 5 новых уголовных дел и вынесено 8 приговоров, сообщают в «Крымской правозащитной группе».

По данным правозащитников, 4 приговора в августе вынес Ленинский районный суд Севастополя, 2 – горсуд Керчи и по одному приговору – Судакский горсуд и Советский районный суд.

Как отметил аналитик КПГ Александр Седов, чаще всего за уклонение от службы в армии России в Крыму назначают штрафы.

«Из девяносто восьми известных решений по таким делам один раз был вынесен приговор об условном сроке лишения свободы и один раз – обязательных работах. В остальных случаях присуждались штрафы», – сказал он.

Всего за последние годы КПГ зафиксировала 130 уголовных дел за уклонение от службы в Вооруженных силах России, которые переданы на рассмотрение в суды Крыма. По 121 из них уже вынесены приговоры, еще 9 находятся на стадии рассмотрения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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