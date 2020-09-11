Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.7
воздух +18
море +24

Водный кризис

В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди

07:28 пятница, 11 сентября 2020
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди

фото © Новости Крыма

Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».

«Как только будут видны в небе облака, которые несут осадки над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайском районам. Как только будут такие облака, мы обязательно вызываем самолет. Надеемся, что данная услуга принесет нам положительные результаты», – сказал Юрий Гоцанюк.

Самолет Ан-26Б «Циклон» будет вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районом. При обнаружении грозового фронта самолет с помощью пиропатронов с йодистым серебром воздействует на облака, что вызывает кристаллизацию влаги, и через час идет дождь.

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым 10 сентября заключил контракт со структурой Росгидромета – Центральной аэрологической обсерваторией на проведение эксперимента по вызову осадков на полуострове. Такие данные содержатся на сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение экспериментальных работ был объявлен 4 августа 2020 года. Сумма контракта – 25,4 миллиона рублей. Была подана всего одна заявка – от Центральной аэрологической обсерватории.

В проекте госконтракта отмечено, что работы будет выполнять самолет, оборудованный системой вертикальной радиолокации облаков и осадков, с установленным бортовым измерительно-вычислительным комплексом (ИВК). Также самолет должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Планируется, что транспорт будет базироваться в Симферополе.

Окончание работ по контракту намечено на 15 декабря текущего года.

Напомним, что в Крыму обмелели водохранилища, питающие Симферополь, район крымской столицы и Бахчисарайский район. Власти РК ввели графики подачи воды. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год самым засушливым за 150 лет. О том, что планируется заключить контракт с Росгидрометом, Аксенов сообщил в июле. Специальный самолет будет обстреливать облака над полуостровом, что чаще проходили дожди, наполняющие водохранилища.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте до конца года подорожает квартплата. В Ялте планируют до конца года поднять тарифы на квартплату для многоквартирных домов.

Для Крыма придумали дешевый опреснитель морской воды. Ростех планирует запустить установку в серийное производство в ближайшее время.

На реке Бельбек в Крыму обнаружены два незаконных водозабора. Специалисты Севприроднадзора в ходе обследования водоохранной зоны реки Бельбек обнаружили незаконный водозабор и загрязнение воды, второй водозабор обнаружили сотрудники полиции.

Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя. Жители Симферополя просят установить на улицах города дополнительные баки для воды.

Водный кризис
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди

В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди

Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Водный кризис
Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма

Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма

Российский ученый, экс-министр экологии и природных ресурсов РФ Виктор Данилов-Данильян предлагает разрабатывать залежи воды, образовавшиеся в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала в Крыму.

Коронавирус в Крыму
На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19

На границе Украина/Крым будут тестировать на ВИЧ и COVID-19

В сервисных центрах на контрольно-пропускных пунктах на административной границе между Крымом и Херсонской областью планируют создать медицинские пункты, где крымчане смогут сдать тесты на различные заболевания.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации