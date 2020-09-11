Водный кризис
Развитие сюжета: Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма ● Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам ● В Крыму обещают выучить специалистов по решению проблем с водой ● Для Крыма придумали дешевый опреснитель морской воды ● Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
фото © Новости Крыма
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Говорите правду» на телеканале «Крым 24».
«Как только будут видны в небе облака, которые несут осадки над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайском районам. Как только будут такие облака, мы обязательно вызываем самолет. Надеемся, что данная услуга принесет нам положительные результаты», – сказал Юрий Гоцанюк.
Самолет Ан-26Б «Циклон» будет вызывать осадки над Симферопольским, Белогорским и Бахчисарайским районом. При обнаружении грозового фронта самолет с помощью пиропатронов с йодистым серебром воздействует на облака, что вызывает кристаллизацию влаги, и через час идет дождь.
Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым 10 сентября заключил контракт со структурой Росгидромета – Центральной аэрологической обсерваторией на проведение эксперимента по вызову осадков на полуострове. Такие данные содержатся на сайте госзакупок.
Конкурс на выполнение экспериментальных работ был объявлен 4 августа 2020 года. Сумма контракта – 25,4 миллиона рублей. Была подана всего одна заявка – от Центральной аэрологической обсерватории.
В проекте госконтракта отмечено, что работы будет выполнять самолет, оборудованный системой вертикальной радиолокации облаков и осадков, с установленным бортовым измерительно-вычислительным комплексом (ИВК). Также самолет должен быть оборудован азотным генератором и устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром. Планируется, что транспорт будет базироваться в Симферополе.
Окончание работ по контракту намечено на 15 декабря текущего года.
Напомним, что в Крыму обмелели водохранилища, питающие Симферополь, район крымской столицы и Бахчисарайский район. Власти РК ввели графики подачи воды. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год самым засушливым за 150 лет. О том, что планируется заключить контракт с Росгидрометом, Аксенов сообщил в июле. Специальный самолет будет обстреливать облака над полуостровом, что чаще проходили дожди, наполняющие водохранилища.
В тексте использованы материалы: КП-Крым
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