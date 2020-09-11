В Крыму умер Вадим Роик - сын вышивальщицы и Героя Украины

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В Крыму на 82 году жизни умер сын Героя Украины, вышивальщицы Веры Роик Вадим Роик, который широко популяризировал творчество матери.

Эту информацию подтвердили в Крымском этнографическом музее, где регулярно проходили выставки вышивки Веры Роик.

«Вадим Михайлович был добрым другом Крымского этнографического музея. На протяжении многих лет мы вели активное сотрудничество по организации совместных мероприятий – выставок, творческих встреч, национальных праздников, главными из которых стали открытие в 2012 г. Музея украинской вышивки имени В.С. Роик и проведение Республиканской биеннале восточнославянской вышивки «Узор на полотне» им. В.С. Роик, которая в этом году, к большому сожалению, пройдет без активного участия одного из организаторов конкурса. Вадим Михайлович был неутомимым популяризатором творчества своей матери и украинской культуры в Крыму. Его усилиями были проведены десятки выставок работ Веры Сергеевны и ее учениц в музейных учреждениях и библиотеках Крыма, России и Украины», – говорится в информации музея, опубликованной позже в память о Вадиме Роик.

В 2012 году по его инициативе в Крыму был создан музей украинской вышивки имени Веры Роик. В 2017 году он посетил пятилетие музея, подарил музею вазу с высказыванием матери и рушник ее работы.

В 2018 году в библиотеке имени Константина Тренева в Симферополе прошла презентация книги о Вере Роик –​ «Песни, вышитые нитками»​. Вадим Роик был одним из основных инициаторов создания данной книги.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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