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Водный кризис

В Крыму фермеров оштрафовали за использование подземных источников воды

В Крыму фермеров оштрафовали за использование подземных источников воды

фото © Новости Крыма

В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма утверждают, что инспекторы ведомства выявили 3 факта добычи подземных вод без лицензии на право пользования недрами на территории Советского района.

«В ходе рейдового обследования земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов установлены факты обустройства водозаборных скважин с целью добычи подземных вод для орошения сельскохозяйственных культур, без лицензий на право пользования недрами», – сообщил глава ведомства Геннадий Нараев.

По его данным, выписан штраф на сумму 9000 рублей и выписаны предписания о недопустимости проведения работ по добыче (извлечению) подземных вод из скважин без лицензии.

«Безлицензионная добыча подземных вод, с нарушением технологии отбора воды и санитарно-гигиенических условий эксплуатации водозаборных сооружений, приводит к истощению и загрязнению водоносных горизонтов, а в дальнейшем к ухудшению их качества и сокращению запасов», – поясняют в ведомстве.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Комментарии тех, кто якобы незаконно использовал скважины, отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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