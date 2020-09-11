В Крыму фермеров оштрафовали за использование подземных источников воды

фото © Новости Крыма

В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма утверждают, что инспекторы ведомства выявили 3 факта добычи подземных вод без лицензии на право пользования недрами на территории Советского района.

«В ходе рейдового обследования земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов установлены факты обустройства водозаборных скважин с целью добычи подземных вод для орошения сельскохозяйственных культур, без лицензий на право пользования недрами», – сообщил глава ведомства Геннадий Нараев.

По его данным, выписан штраф на сумму 9000 рублей и выписаны предписания о недопустимости проведения работ по добыче (извлечению) подземных вод из скважин без лицензии.

«Безлицензионная добыча подземных вод, с нарушением технологии отбора воды и санитарно-гигиенических условий эксплуатации водозаборных сооружений, приводит к истощению и загрязнению водоносных горизонтов, а в дальнейшем к ухудшению их качества и сокращению запасов», – поясняют в ведомстве.

Подтверждения данной информации из других источников нет. Комментарии тех, кто якобы незаконно использовал скважины, отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец продавал трудоустройство в органах следствия за 1,5 млн. Мошенник из Севастополя «торговал» рабочими местами в органах следствия.

Неподобающее поведение: в Симферополе выселили чеченцев. В одном из микрорайонов Симферополя выселили «гостей Крыма» – за неподобающее поведение.

Власти Севастополя передумали строить изолятор временного содержания в Инкермане. Власти Севастополя передумали строить изолятор временного содержания (ИВС) в поселке Инкерман.

Стройка возле Карадагского заповедника: власти утверждают, что подали иски в суд. Администрация Феодосии и Госстройнадзор Крыма подали иски в суд из-за строительства, которое не прекращается в охранной зоне Карадагского заповедника.