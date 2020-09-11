Водный кризис
Развитие сюжета: Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды ● В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди ● Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма ● Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам ● В Крыму обещают выучить специалистов по решению проблем с водой
В Крыму фермеров оштрафовали за использование подземных источников воды
фото © Новости Крыма
В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма утверждают, что инспекторы ведомства выявили 3 факта добычи подземных вод без лицензии на право пользования недрами на территории Советского района.
«В ходе рейдового обследования земельных участков, расположенных за границами населенных пунктов установлены факты обустройства водозаборных скважин с целью добычи подземных вод для орошения сельскохозяйственных культур, без лицензий на право пользования недрами», – сообщил глава ведомства Геннадий Нараев.
По его данным, выписан штраф на сумму 9000 рублей и выписаны предписания о недопустимости проведения работ по добыче (извлечению) подземных вод из скважин без лицензии.
«Безлицензионная добыча подземных вод, с нарушением технологии отбора воды и санитарно-гигиенических условий эксплуатации водозаборных сооружений, приводит к истощению и загрязнению водоносных горизонтов, а в дальнейшем к ухудшению их качества и сокращению запасов», – поясняют в ведомстве.
Подтверждения данной информации из других источников нет. Комментарии тех, кто якобы незаконно использовал скважины, отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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