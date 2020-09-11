В Евпатории осудят мошенника за миллионные махинации на ремонте дворов

В Евпатории завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

Крымчанин пообещал строительной фирме, занимавшейся ремонтом дворовых территорий, передать 5,5 млн рублей евпаторийским властям за покровительство при приемке работ, однако присвоил всю сумму себе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по РК и Севастополю.

«В ноябре 2017 года генеральный директор одной из фирм, действуя по указанию жителя Евпатории, по фиктивным основаниям на счета подконтрольных евпаторийцу индивидуальных предпринимателей перечислил более 5,5 миллионов рублей. Эти деньги житель Евпатории обещал передать должностным лицами местной администрации за общее покровительство при приемке работ по капитальному ремонту дворовых территорий. В то время как не намеревался выполнять обещанное и не имел такой возможности», - рассказали подробности совершенного преступления в СК.

На данный момент следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, который обвиняется в двух эпизодах мошенничества. Дело передано на рассмотрение в суд. Почти три года злоумышленник находится под стражей.

Накануне в крымском Следкоме сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении севастопольца, которого задержали во время передачи 235 тыс. рублей взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ России по РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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