Угрозы жизни нет: суд разрешил открыть единственный детсад Алупки

Ялтинский городской суд решил, что состояние здания единственного детсада в Алупке не несет угрозы жизни воспитанников и может эксплуатироваться. С 14 сентября учреждение вновь откроет двери для детей.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Алупкинский детский сад №12 прекратил работу в июне. Как сообщали СМИ, его закрыли после того, как в прокуратуре республики обратили внимание на неудовлетворительное состояние здания, построенного в советский период. В июле по решению суда учреждение перестало функционировать. Часть детей отправили в дошкольные учреждения в соседние поселки, а остальным воспитанникам пришлось остаться дома. Позже родители воспитанников записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, в котором просили не закрывать детсад.

«Ялтинский городской суд по результатам проведенной судебной экспертизы принял решение, что здание детского сада №12 в Алупке не представляет угрозы жизни и здоровью детей и может частично эксплуатироваться», - заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Тем не менее, эксплуатировать цокольный этаж суд запретил. По словам мэра Ялты, в следующем году здание детсада начнут реконструировать. До конца 2020 года подрядчики должны представить проектно-сметную документацию предстоящих работ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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