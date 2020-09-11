Власть
Угрозы жизни нет: суд разрешил открыть единственный детсад Алупки
Ялтинский городской суд решил, что состояние здания единственного детсада в Алупке не несет угрозы жизни воспитанников и может эксплуатироваться. С 14 сентября учреждение вновь откроет двери для детей.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Ялты.
Алупкинский детский сад №12 прекратил работу в июне. Как сообщали СМИ, его закрыли после того, как в прокуратуре республики обратили внимание на неудовлетворительное состояние здания, построенного в советский период. В июле по решению суда учреждение перестало функционировать. Часть детей отправили в дошкольные учреждения в соседние поселки, а остальным воспитанникам пришлось остаться дома. Позже родители воспитанников записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, в котором просили не закрывать детсад.
«Ялтинский городской суд по результатам проведенной судебной экспертизы принял решение, что здание детского сада №12 в Алупке не представляет угрозы жизни и здоровью детей и может частично эксплуатироваться», - заявил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.
Тем не менее, эксплуатировать цокольный этаж суд запретил. По словам мэра Ялты, в следующем году здание детсада начнут реконструировать. До конца 2020 года подрядчики должны представить проектно-сметную документацию предстоящих работ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе полиция проверяет, как родители исполняют свои обязанности. Севастопольские полицейские провели оперативно-профилактическую операцию «Семья».
В администрации Симферополя рассказали, сколько стоит школьный обед. Администрацией города Симферополя принято постановление о финансировании расходов по организации питания детей в школах крымской столицы.
Проверка Аксенова не нашла нарушений в детдоме «Елочка». Вице-премьер республики Елена Романовская призвала пользователей соцсетей «прекратить истерику» вокруг дома ребенка.
Вахий и Севич: как крымчане называют своих детей. В первую неделю сентября в Республике Крым выдано 700 свидетельств о рождении и заключении брака, сообщает пресс-служба Минюста РК.
Закат или восход: вылетающие из Крыма туристы увидели ошибку в своих билетах фото
Удивление пассажиров вызвало название картины Айвазовского, которая изображена на посадочном талоне.
В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма
Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.
На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес
Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.
Военные перекрыли реку в Крыму, качают воду в Симферополь
Подразделение российских трубопроводных войск ниже Белогорского водохранилища перекрыло реку Биюк-Карасу земляной плотиной.
8 сентября
На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений
Жители Симферополя, обитающие на верхних этажах, могут не дождаться воды до снятия ограничений.