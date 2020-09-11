Угрожавший медикам ножом керчанин получил тюремный срок

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Житель Керчи получил год колонии строгого режима за то, что тот угрожал расправой сотруднику Керченской городской больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Городской мировой судья признал 33-летнего мужчину виновным в угрозе убийством.

Агрессию подсудимый начал проявлять во время визита в Керченскую больницу №1 имени Пирогова после того, как медики отказались выдать ему лекарства, которые он требовал, – у них не было на это полномочий.

Отказ мужчину разозлил настолько, что он принялся угрожать одному из медработников ножом. При этом керчанин был пьян, поэтому опасения за жизнь врача были отнюдь не беспочвенны.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным <…>, назначив наказание в виде одного года лишения свободы в колонии строгого режима», - пояснили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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