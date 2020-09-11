Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

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Американские ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может обладать разрушительным воздействием на мозг пациентов, пишет Lenta.ru.

К такому выводу специалисты пришли после ряда исследований, во время которых они обнаружили коронавирус в мозге человека, погибшего от COVID-19, и в клетках центральной нервной системы лабораторных мышей.

В отличие от других патогенов, например вируса Зика, коронавирус вызывает «тихую инфекцию», которая не провоцирует иммунную реакцию, очищающую мозговую ткань от инфицированных клеток.

Вместо этого COVID-19 блокирует нейронам доступ к кислороду, из-за чего они гибнут.

«Вирус проникает в клетки организма через особый рецептор, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Этот рецептор «живет», главным образом, в клетках легких, что объясняет, почему коронавирус часто вызывает пневмонию», - пишут ученые.

При этом пока досконально неизвестно, как вирус может попасть в мозг. Одна из версий, что он может проникнуть туда через глаза, обонятельную луковицу и даже через кровоток.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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