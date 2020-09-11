Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +25
море +23

Власть

У берегов Крыма освободили «заложников»

17:51 пятница, 11 сентября 2020

Сотрудники силовых ведомств Республики Крым в ходе состоявшегося на феодосийском направлении учения «Лагуна-2020» провели операцию по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы в территориальном море Российской Федерации.

В акватории Черного моря прошло учение по пресечению террористического акта на объекте морского транспорта. По легенде, члены террористической группы под видом пассажиров проникли на гражданское судно.

Оперативным штабом в короткие сроки дана оценка сложившейся обстановке, спланировано и проведено боевое мероприятие по нейтрализации террористов и освобождению заложников. В ходе контртеррористической операции террористический акт пресечен.

В мероприятиях были задействованы силы и средства Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД по Республике Крым, авиации ФСБ и др.

Руководитель оперативного штаба в морском районе положительно оценил действия всех участников учений, отметив их высокую готовность к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму завели пять новых дел и вынесли восемь приговоров за отказ служить в российской армии. В Крыму против местных жителей за уклонение от службы в армии России в августе возбуждено 5 новых уголовных дел и вынесено 8 приговоров, сообщают в «Крымской правозащитной группе».

Турчинов призвал Зеленского начать наступление на Крым. Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, призвал действующего главу государства Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым.

Российские военные учились уничтожать корабли у берегов Крыма. Черноморский флот России провел учения по уничтожению «корабля условного противника» у берегов Крыма.

В Киеве обвинили российских военных в нехватке воды в Крыму. В украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что готовы будут подать воду в Крым после возвращения полуострова Украине, а нынешнюю нехватку там воды связали с милитаризацией Крыма.

Власть
В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма

В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма

Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.

Власть
На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес

На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес

Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.

Общество
Бархатный сезон в Крыму еще не наступил: что будет с погодой в сентябре

Бархатный сезон в Крыму еще не наступил: что будет с погодой в сентябре

В ближайшие выходные и на следующей неделе в Крыму будет по-летнему тепло. Столбики термометров поднимутся до +30.

Коронавирус в Крыму
Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

Американские ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может обладать разрушительным воздействием на мозг пациентов, пишет Lenta.ru.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации