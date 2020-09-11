У берегов Крыма освободили «заложников»

Сотрудники силовых ведомств Республики Крым в ходе состоявшегося на феодосийском направлении учения «Лагуна-2020» провели операцию по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы в территориальном море Российской Федерации.

В акватории Черного моря прошло учение по пресечению террористического акта на объекте морского транспорта. По легенде, члены террористической группы под видом пассажиров проникли на гражданское судно.

Оперативным штабом в короткие сроки дана оценка сложившейся обстановке, спланировано и проведено боевое мероприятие по нейтрализации террористов и освобождению заложников. В ходе контртеррористической операции террористический акт пресечен.

В мероприятиях были задействованы силы и средства Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, Черноморского флота, МЧС, Росгвардии, МВД по Республике Крым, авиации ФСБ и др.

Руководитель оперативного штаба в морском районе положительно оценил действия всех участников учений, отметив их высокую готовность к проведению антитеррористических мероприятий на морских объектах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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