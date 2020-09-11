Турчинов призвал Зеленского начать наступление на Крым

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Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, призвал действующего главу государства Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым.

Видеозапись его пресс-конференции доступна на YouTube.

В ответ на вопрос журналиста, сдал ли он Крым в 2014 году, Турчинов ответил, что сдают бутылки, а Крым был захвачен.

Он подчеркнул, что если действующая власть считает, что его кабинет плохо защищал полуостров, то сейчас у нее есть все возможности способствовать его возвращению, включая военные. «У президента Зеленского сейчас есть инструменты, в том числе армия. Вперед! Почему они этого не делают?» — сказал он.

Вину за потерю Крыма Турчинов возложил на «деятелей, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону».

Ранее он заявил, что в случае если Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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