Суд вынес приговор водителю столкнувшегося с поездом автобуса в Крыму

Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор водителю автобуса, который столкнулся с электропоездом на севере полуострова в апреле 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Автобус с 11 пассажирами выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся тепловозом в составе поезда Феодосия-Армянск. В результате происшествия водитель и четыре пассажира погибли, еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.

Согласно материалам уголовного дела, водитель проявил «преступную небрежность»: при подъезде к железнодорожному переезду он не остановился у светофора и не убедился в отсутствии приближающегося локомотива.

Представитель умершего подсудимого не согласился с обвинением, считая водителя невиновным в совершении ДТП. Суд, всесторонне исследовав доказательства, признал погибшего водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и прекратил уголовное дело в связи со смертью подсудимого.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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