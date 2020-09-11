Происшествия
Суд вынес приговор водителю столкнувшегося с поездом автобуса в Крыму
Армянский городской суд Республики Крым вынес приговор водителю автобуса, который столкнулся с электропоездом на севере полуострова в апреле 2018 года.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Автобус с 11 пассажирами выехал на нерегулируемый железнодорожный переезд, где столкнулся с движущимся тепловозом в составе поезда Феодосия-Армянск. В результате происшествия водитель и четыре пассажира погибли, еще двоим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью.
Согласно материалам уголовного дела, водитель проявил «преступную небрежность»: при подъезде к железнодорожному переезду он не остановился у светофора и не убедился в отсутствии приближающегося локомотива.
Представитель умершего подсудимого не согласился с обвинением, считая водителя невиновным в совершении ДТП. Суд, всесторонне исследовав доказательства, признал погибшего водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, и прекратил уголовное дело в связи со смертью подсудимого.
Приговор не вступил в законную силу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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