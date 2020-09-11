Севастополец продавал трудоустройство в органах следствия за 1,5 млн

Мошенник из Севастополя «торговал» рабочими местами в органах следствия.

По данным прокуратуры, 40-летний мужчина обещал своему знакомому оказать содействие в его трудоустройстве в органы. За это он просил 1,5 миллиона рублей.

Суд признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ), так как довести свое дело до конца он не смог – ему помешали сотрудники полиции.

«Уголовная коллегия Севастопольского городского суда назначила осужденному наказание в виде реального лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу. Несостоявшийся вымогатель взят под стражу в зале суда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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