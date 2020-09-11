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Власть

Сдачу полигона ТКО в Крыму перенесли из-за проблем с оборудованием

09:15 пятница, 11 сентября 2020

Срок сдачи в эксплуатацию рекультивированного полигона твердых коммунальных отходов в симферопольском микрорайоне Каменка перенесен из-за проблем с поставками оборудования.

Об этом сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко на совещании по проблемам строительной отрасли республики.

«Возникла проблема с поставкой оборудования импортного производства. Это локальные очистные сооружения и факельные установки. Были проведены мероприятия по замене импортного оборудования на аналог, и в настоящий момент поставщик у нас определен», – сказала Проценко.

Она сообщила, что поставки необходимого оборудования ожидаются во второй половине октября.

«С учетом изложенного составлен актуальный график. До конца октября готовность будет составлять 80%, и закончим мы объект в декабре 2020 года», – заверила Проценко.

Рекультивация полигона ТКО в симферопольском массиве Каменка выполняется в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма. На данные цели направлено более миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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