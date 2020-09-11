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Водный кризис

Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма

07:24 пятница, 11 сентября 2020
Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма

фото © Новости Крыма

Российский ученый, экс-министр экологии и природных ресурсов РФ Виктор Данилов-Данильян предлагает разрабатывать залежи воды, образовавшиеся в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала в Крыму.

Об этом специалист заявил в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы совершенно уверены, что вдоль трассы Северо-Крымского канала есть месторождения, образовавшиеся в результате его эксплуатации и утечек. Их вполне можно эксплуатировать», – сказал Данилов-Данильян и отметил, что потери воды при эксплуатации Северо-Крымского канала доходили до 50%.

По словам ученого, эти залежи нужно еще найти, а на это нужно «несколько месяцев».

Специалист также отметил, что все наземные гидротехнические сооружения в Крыму не обеспечены гидроизоляцией, при этом на фильтрацию теряется огромное количество воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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