Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызовет дождь ● Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам ● В Крыму обещают выучить специалистов по решению проблем с водой ● Для Крыма придумали дешевый опреснитель морской воды ● Горожане жалуются на недостаток баков с водой на улицах Симферополя
Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма
фото © Новости Крыма
Российский ученый, экс-министр экологии и природных ресурсов РФ Виктор Данилов-Данильян предлагает разрабатывать залежи воды, образовавшиеся в результате потерь при эксплуатации Северо-Крымского канала в Крыму.
Об этом специалист заявил в эфире телеканала «Крым 24».
«Мы совершенно уверены, что вдоль трассы Северо-Крымского канала есть месторождения, образовавшиеся в результате его эксплуатации и утечек. Их вполне можно эксплуатировать», – сказал Данилов-Данильян и отметил, что потери воды при эксплуатации Северо-Крымского канала доходили до 50%.
По словам ученого, эти залежи нужно еще найти, а на это нужно «несколько месяцев».
Специалист также отметил, что все наземные гидротехнические сооружения в Крыму не обеспечены гидроизоляцией, при этом на фильтрацию теряется огромное количество воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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