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Провайдеры в Крыму отказываются ставить камеры у емкостей для воды

Значительная часть провайдеров в Симферополе отказываются бесплатно устанавливать камеры видеонаблюдения у мест установки пластиковых емкостей для воды.

Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя и Симферопольского района.

«Мы провели две встречи с провайдерами, только несколько руководителей предприятий пошли нам навстречу. Остальные отказались. Они хотят оплату, хотя мы предложили поставить хотя бы по три видеокамеры и разместить какую-то рекламу на емкостях. Но был получен отказ», – сказала Проценко.

Глава администрации Симферополя выразила надежду, что операторы изменят свою позицию. Если этого не произойдет, власти города обещают «сделать соответствующие выводы».

Ранее сообщалось, что в Симферополе вандалы начали ломать емкости для воды. Так, за первые сутки было пробито топором пять емкостей. В этой связи было решено оборудовать места установки емкостей камерами видеонаблюдения.

В тексте использованы материалы: Новый день

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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