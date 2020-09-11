Коронавирус в Крыму
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Провайдеры в Крыму отказываются ставить камеры у емкостей для воды
Значительная часть провайдеров в Симферополе отказываются бесплатно устанавливать камеры видеонаблюдения у мест установки пластиковых емкостей для воды.
Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя и Симферопольского района.
«Мы провели две встречи с провайдерами, только несколько руководителей предприятий пошли нам навстречу. Остальные отказались. Они хотят оплату, хотя мы предложили поставить хотя бы по три видеокамеры и разместить какую-то рекламу на емкостях. Но был получен отказ», – сказала Проценко.
Глава администрации Симферополя выразила надежду, что операторы изменят свою позицию. Если этого не произойдет, власти города обещают «сделать соответствующие выводы».
Ранее сообщалось, что в Симферополе вандалы начали ломать емкости для воды. Так, за первые сутки было пробито топором пять емкостей. В этой связи было решено оборудовать места установки емкостей камерами видеонаблюдения.
В тексте использованы материалы: Новый день
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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