Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняетсяв Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - прочие опасности (Высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 28, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 84 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 30, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 86 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 22, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 70 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 25, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 3 км/час, возможны порывы до 6 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.
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