Почти половина россиян сказали, что никогда не будут делать прививку от COVID-19

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Более 45 процентов опрошенных россиян заявили, что никогда не будут делать прививку против коронавирусной инфекции – вне зависимости от того, российского производства это вакцина или иностранного.

Это следует из исследования Высшей школы экономики, которое публикует РБК. В опросе в начале сентября приняли участие 9 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет из всех регионов России, сообщает Радио Свобода.

Из числа тех, кто отказывается от прививки, четверть все же намерены следить за результатами массовых вакцинаций — их интересует, насколько вакцина будет эффективна и безопасна. Еще четверть — противники любых прививок. Около 19 процентов опрошенных не собираются вакцинироваться в этом году и планируют подождать с решением до следующего года.

С начала пандемии в России существенно выросла доля тех, кто уверен, что опасность эпидемии преувеличена. В конце мая так считала треть россиян, к началу сентября их доля возросла до 43 процентов. Наряду с этим каждый пятый респондент считает, что Россия находится в начале второй волны эпидемии. В Москве – это почти каждый третий, говорится в исследовании.

Если вторая волна все же случится и будет объявлен режим самоизоляции, соблюдать его готовы, как и весной, 45 процентов респондентов. Каждый десятый намерен соблюдать только те правила, за нарушение которых будут штрафовать.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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