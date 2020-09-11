Власть
План обустройства велодорожек разрабатывают в Симферополе
Симферопольский архитектор приступил к разработке мастер-плана по обустройству велодорожек на территории города.
Об этом в эфире радио «Крым» сообщил начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации крымской столицы Олег Коробчук.
«В Симферополе архитектором – я пока не буду называть его имя, потому что это его авторская работа и когда он сам посчитает нужным, он о ней скажет – разрабатывается мастер-план по велодорожкам», – сказал глава департамента.
Коробчук добавил, что обустройство велодорожек – это отдельная стратегия, которая в будущем позволит разгрузить транспортную инфраструктуру Симферополя. «Реализация велосипедного мастер-плана – это все-таки задача разгрузки и набережной, и города, и появление новых велосипедных маршрутов. И, в принципе, задача у автора и цель – привить горожанам такой метод передвижения», – отметил архитектор крымской столицы.
Коробчук был представлен сотрудникам администрации в должности начальника департамента архитектуры и градостроительства – архитектора города 2 сентября текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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