Коронавирус в Крыму
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Песков высказался о ситуации с COVID на черноморских курортах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на российских курортах нет резких скачков заражения коронавирусной инфекцией, поэтому снятие ограничений в этих регионах было оправдано.
«Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная», - цитирует Пескова РИА Новости.
На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопреки всем слухам о «второй волне» COVID на полуострове не планируется вводить строгие ограничения. Он также сказал, что пик заболеваемости регион уже прошел. Однако спустя несколько дней, 5 сентября, в республике выявили рекордное число новых больных – 101 человек. По данным за прошедшие сутки на территории республики инфекцию диагностировали у 67 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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