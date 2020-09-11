Песков высказался о ситуации с COVID на черноморских курортах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на российских курортах нет резких скачков заражения коронавирусной инфекцией, поэтому снятие ограничений в этих регионах было оправдано.

«Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность (снятие ограничений в туристических регионах РФ) тщательно продуманная и оправданная», - цитирует Пескова РИА Новости.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопреки всем слухам о «второй волне» COVID на полуострове не планируется вводить строгие ограничения. Он также сказал, что пик заболеваемости регион уже прошел. Однако спустя несколько дней, 5 сентября, в республике выявили рекордное число новых больных – 101 человек. По данным за прошедшие сутки на территории республики инфекцию диагностировали у 67 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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