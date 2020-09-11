Власть
Неподобающее поведение: в Симферополе выселили чеченцев
фото © Новый день
В одном из микрорайонов Симферополя выселили «гостей Крыма» – за неподобающее поведение.
Инцидент произошел в микрорайоне Марьино, где проживали несколько молодых выходцев из Чечни. Трое из них регулярно приставали к юной местной жительнице. Отец девушки обратился за помощью к официальному представителю главы Чечни в Крыму – попросил вразумить молодых людей, чтобы они отстали от крымчанки. Но тот ответил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может, пишет издание «Подъем».
Тогда симферополец обратился к соседям. И те живо откликнулись на призыв земляка: молодым людям в достаточно жесткой форме объяснили, что нехорошо приставать к женщинам вообще и к определенной девушке в частности.
Отметим, что парни пришли на встречу с местными жителями не одни, а с группой поддержки из поселившихся в этом районе таких же молодых чеченцев. Обитатели Марьино погрузили всех «гостей» в грузовик, довезли до ближайшей остановки автобуса и настоятельно рекомендовали больше в микрорайоне не появляться.
О роли полиции в этой истории не сообщается.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стройка возле Карадагского заповедника: власти утверждают, что подали иски в суд. Администрация Феодосии и Госстройнадзор Крыма подали иски в суд из-за строительства, которое не прекращается в охранной зоне Карадагского заповедника.
Предприниматель пойдет под суд за попытку подкупа пограничника в Севастополе. Руководитель фирмы, работающей в Севастополе, пойдет под суд по делу о даче взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ по Крыму.
Севастопольца посадили на 20 лет за развращение несовершеннолетних. В Севастополе местного жителя осудили на 20 лет колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних.
На Развожаева подали в суд бывшие сотрудники Украинской банковской академии. В Ленинский районный суд Севастополя поступил иск на временного главу города Михаила Развожаева.
Все еще много: в Крыму 70 заражений коронавирусом за сутки
За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 70 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды
Жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.
Снова рост: в Крыму 67 новых заражений коронавирусом
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции.
24 часа назад
Для Крыма придумали дешевый опреснитель морской воды
20 часов назад
В Крыму за сутки утонули два человека
24 часа назад
Заболевшая коронавирусом вице-премьер Крыма накануне посещала массовые мероприятия без маски фото
18 часов назад
Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам
Пока жители Симферополя экономят каждую каплю влаги, питьевая вода рекой бежит по улицам города – ни чиновники, ни коммунальщики на это не реагируют.