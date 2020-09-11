Неподобающее поведение: в Симферополе выселили чеченцев

фото © Новый день

В одном из микрорайонов Симферополя выселили «гостей Крыма» – за неподобающее поведение.

Инцидент произошел в микрорайоне Марьино, где проживали несколько молодых выходцев из Чечни. Трое из них регулярно приставали к юной местной жительнице. Отец девушки обратился за помощью к официальному представителю главы Чечни в Крыму – попросил вразумить молодых людей, чтобы они отстали от крымчанки. Но тот ответил, что не имеет влияния на земляков и ничем помочь не может, пишет издание «Подъем».

Тогда симферополец обратился к соседям. И те живо откликнулись на призыв земляка: молодым людям в достаточно жесткой форме объяснили, что нехорошо приставать к женщинам вообще и к определенной девушке в частности.

Отметим, что парни пришли на встречу с местными жителями не одни, а с группой поддержки из поселившихся в этом районе таких же молодых чеченцев. Обитатели Марьино погрузили всех «гостей» в грузовик, довезли до ближайшей остановки автобуса и настоятельно рекомендовали больше в микрорайоне не появляться.

О роли полиции в этой истории не сообщается.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стройка возле Карадагского заповедника: власти утверждают, что подали иски в суд. Администрация Феодосии и Госстройнадзор Крыма подали иски в суд из-за строительства, которое не прекращается в охранной зоне Карадагского заповедника.

Предприниматель пойдет под суд за попытку подкупа пограничника в Севастополе. Руководитель фирмы, работающей в Севастополе, пойдет под суд по делу о даче взятки сотруднику Пограничного управления ФСБ по Крыму.

Севастопольца посадили на 20 лет за развращение несовершеннолетних. В Севастополе местного жителя осудили на 20 лет колонии строгого режима за развращение несовершеннолетних.

На Развожаева подали в суд бывшие сотрудники Украинской банковской академии. В Ленинский районный суд Севастополя поступил иск на временного главу города Михаила Развожаева.