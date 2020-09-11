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Водный кризис

На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений

На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений

фото © Новости Крыма

Жители Симферополя, обитающие на верхних этажах, могут не дождаться воды до снятия ограничений.

На заседании оперативного штаба по водоснабжению крымской столицы, глава республики Сергей Аксенов отметил, что жалобы на отсутствие воды на верхних этажах носят массовый характер.

Руководиитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что сделать ничего нельзя: чтобы вода поднималась выше, чем сейчас, нужно усилить давление, но тогда начнут рваться трубы, и без воды останутся уже все, а не только верхние этажи. И посоветовал устанавливаться рядом с домами, откуда поступают жалобы, пластиковые накопители. «Это, конечно, дикость в 3-м тысячелетии таскать воду ведрами на 9 этаж, но иного выхода нет», – заявил Баженов.

Не стоит надеяться в ближайшее время и на улучшение качества воды тем, у кого она все же бежит из крана. По словам Баженова, коричневый цвет связан с качеством водопроводных труб – магистральные уже промылись, но внутридомовые нужно чистить. Делать это должны управляющие компании, но без ГУП «Вода Крыма» они не справятся.

Баженов считает, что цвет не является показателем качества воды, и не говорит, когда проблема будет решена.

В тексте использованы материалы: Новый день

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На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений

На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений

Жители Симферополя, обитающие на верхних этажах, могут не дождаться воды до снятия ограничений.

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