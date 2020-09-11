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На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес
фото © Новости Крыма
Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.
Об этом сообщили в отделе информационной политики Администрации города Ялта.
На время действия режима запрещено посещение лесов, а также разведение костров, проведение пожароопасных работ в населенных пунктах и организациях, граничащих с лесными массивами, стоянка транспортных средств вблизи лесных насаждений. Также вводится ограничение на въезд в леса транспортных средств за исключением спецтранспорта, для этого шлагбаумами будут перекрыты дороги, ведущих в леса. Будет осуществляться усиленное патрулирование лесов с помощью волонтеров, общественных организаций, которым будут выданы соответствующие пропуска.
Кроме того предприятия, учреждения и граждане, пользующиеся территорией, прилегающей к лесным массивам должны обеспечить ее очистку от сухой травы, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также предусмотреть наличие первичных средств пожаротушения.
В свою очередь управление МВД России по г. Ялте обеспечит ограничение въезда транспортных средств в лесные массивы, а также организует работу мобильных постов, ограничивающих доступ населения в леса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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