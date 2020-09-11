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Власть

На суде по делу укушенной туристки в «Тайгане» рассмотрели дополнительные экспертизы

В Верховном суде Крыма в рамках рассмотрения апелляционных жалоб по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в белогорском парке львов «Тайган» 10 сентября рассмотрели ряд новых экспертиз, сообщил владелец парка Олег Зубков.

«Крымское бюро судебных экспертиз – Иванченко Елена Дмитриевна – проанализировала все ранее сделанные экспертизы, которые находились в деле и дала им свою оценку. Ее оценка заключается в том, что никакого тяжкого вреда здоровью Соломиной не было причинено. Это был вред средней тяжести, а это совершенно другая статья Уголовного кодекса. А обвинение строилось именно на тяжких последствиях, которые якобы были у Ольги Соломиной», – рассказал Зубков в своем видеоблоге по итогам заседания.

По его словам, также была рассмотрена экспертиза другого специалиста из Владивостока, которая также по материалам дела, указала на нарушение порядка лечения пострадавшей.

Зубков отметил, что заседание было непродолжительным и следующее назначено на 22 сентября.

Комментарии Соломиной или ее адвокатов по итогам прошедшего заседания отсутствуют. На сайте суда также нет информации.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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