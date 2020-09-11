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Происшествия

На крымском пляже погибла отдыхающая

10:13 пятница, 11 сентября 2020

Вчера на пляже в пгт. Орджоникидзе погибла женщина.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Так в 17:03 спасателям поступило сообщение о том, что в пгт. Орджоникидзе (ГО Феодосия) в море женщине стало плохо. По прибытии на место, медицинские работники констатировали смерть.

Причину смерти устанавливают специалисты.

Министр уточнил, что по данным ГИМС, с начала года произошло 60 происшествий на воде (АППГ 79), погибло 43 человека (АППГ 53), спасено 44 человека (АППГ 79).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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