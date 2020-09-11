Происшествия
На Южном берегу Крыма столкнулись три иномарки
На одной из крымских трасс водитель иномарки стал виновником двойной аварии, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, авария произошла рано утром в пятницу на дороге Ялта – Севастополь.
«Водитель BMW X5, двигаясь из Ялты в Севастополь, выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с Volkswagen, после чего лоб-в-лоб столкнулся с Renault. В результате аварии пострадали два человека, полиция проводит проверку», - рассказали в ГИБДД.
Ранее под Феодосией 21-летний водитель без прав устроил смертельную аварию. В результате погиб пассажир легкового авто. В аварии также пострадал еще один пассажир, шестнадцатилетний подросток. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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