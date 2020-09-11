На Южном берегу Крыма столкнулись три иномарки

На одной из крымских трасс водитель иномарки стал виновником двойной аварии, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла рано утром в пятницу на дороге Ялта – Севастополь.

«Водитель BMW X5, двигаясь из Ялты в Севастополь, выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с Volkswagen, после чего лоб-в-лоб столкнулся с Renault. В результате аварии пострадали два человека, полиция проводит проверку», - рассказали в ГИБДД.

Ранее под Феодосией 21-летний водитель без прав устроил смертельную аварию. В результате погиб пассажир легкового авто. В аварии также пострадал еще один пассажир, шестнадцатилетний подросток. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек. В симферопольском микрорайоне «Пневматика» произошел пожар в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В Ялте мужчина упал в реку с дерева. Жителя Ялты, залезшего на дерево, пришлось доставать из реки. При падении с высоты мужчина повредил ногу, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Женщина сорвалась с 15-метровой скалы в Ялте. В среду, в районе Никитских скал (Ялта), совершая восхождение, сорвалась и упала женщина, сообщают в МЧС Крыма.

В Севастополе мстительный мужчина забивал собаку лопатой. В Севастополе мужчина до полусмерти избил собаку лопатой. Страшный инцидент произошел рано утром на Солнечной улице в Балаклаве.