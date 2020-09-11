Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +29
море +24

Происшествия

На Южном берегу Крыма столкнулись три иномарки

На одной из крымских трасс водитель иномарки стал виновником двойной аварии, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, авария произошла рано утром в пятницу на дороге Ялта – Севастополь.

«Водитель BMW X5, двигаясь из Ялты в Севастополь, выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с Volkswagen, после чего лоб-в-лоб столкнулся с Renault. В результате аварии пострадали два человека, полиция проводит проверку», - рассказали в ГИБДД.

Ранее под Феодосией 21-летний водитель без прав устроил смертельную аварию. В результате погиб пассажир легкового авто. В аварии также пострадал еще один пассажир, шестнадцатилетний подросток. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 16 человек. В симферопольском микрорайоне «Пневматика» произошел пожар в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В Ялте мужчина упал в реку с дерева. Жителя Ялты, залезшего на дерево, пришлось доставать из реки. При падении с высоты мужчина повредил ногу, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Женщина сорвалась с 15-метровой скалы в Ялте. В среду, в районе Никитских скал (Ялта), совершая восхождение, сорвалась и упала женщина, сообщают в МЧС Крыма.

В Севастополе мстительный мужчина забивал собаку лопатой. В Севастополе мужчина до полусмерти избил собаку лопатой. Страшный инцидент произошел рано утром на Солнечной улице в Балаклаве.

Коронавирус в Крыму
Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

Ученые нашли смертельную опасность коронавируса для мозга

Американские ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция может обладать разрушительным воздействием на мозг пациентов, пишет Lenta.ru.

Власть
Экс-мэр Евпатории продолжает сидеть в СИЗО

Экс-мэр Евпатории продолжает сидеть в СИЗО

Суд продлил еще на месяц срок содержания под стражей бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Коронавирус в Крыму
Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована

Заразившаяся COVID-19 вице-премьер Крыма госпитализирована

Вице-премьер – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская госпитализирована в 7 городскую больницу Симферополя после заражения коронавирусом.

Водный кризис
Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды

Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды

Жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации