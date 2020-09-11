Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды

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Жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.

Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Крым 24».

«До марта действительно нам придется жить в таком режиме. Ситуация может измениться раньше. По многолетним данным, период паводков приходится на декабрь-февраль и май-июнь. Если в декабре – феврале выпадут осадки, мы сможем отойти от режимов. Но не будем строить иллюзий, по прогнозу в ближайшее время осадкорв ожидать не приходится», - заявил Гоцанюк.

Он также добавил, что на сегодняшний день, согласно статистическим данным, Симферопольское, Аянское, Партизанское водохранилища наполнена на 12% от проектной мощности. Это на 60% меньше, чем в прошлом году.

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах с сентября введен режим ограничения водоснабжения в связи с истощением запасов водохранилищ в центральной части полуострова. Теперь большинство районов города и пригорода будут получать воду по графикам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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