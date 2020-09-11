Водный кризис
Развитие сюжета: В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди ● Российский ученый придумал новый источник воды для Крыма ● Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам ● В Крыму обещают выучить специалистов по решению проблем с водой ● Для Крыма придумали дешевый опреснитель морской воды
Минимум полгода: как долго жители Симферополя будут без воды
фото © Новости Крыма
Жителям Симферополя будут подавать воду по графикам приблизительно до марта, однако ситуацию могут изменить осадки.
Об этом заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Крым 24».
«До марта действительно нам придется жить в таком режиме. Ситуация может измениться раньше. По многолетним данным, период паводков приходится на декабрь-февраль и май-июнь. Если в декабре – феврале выпадут осадки, мы сможем отойти от режимов. Но не будем строить иллюзий, по прогнозу в ближайшее время осадкорв ожидать не приходится», - заявил Гоцанюк.
Он также добавил, что на сегодняшний день, согласно статистическим данным, Симферопольское, Аянское, Партизанское водохранилища наполнена на 12% от проектной мощности. Это на 60% меньше, чем в прошлом году.
В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах с сентября введен режим ограничения водоснабжения в связи с истощением запасов водохранилищ в центральной части полуострова. Теперь большинство районов города и пригорода будут получать воду по графикам.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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