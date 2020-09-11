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Санкции

Киев грозит санкциями организаторам выборов губернатора Севастополя

Министерство иностранных дел Украины пригрозило санкциями участникам и организаторам выборов губернатора Севастополя.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Выборы губернатора Севастополя пройдут с 11 по 13 сентября. Параллельно жители города будут голосовать за муниципальных депутатов Нахимовского, Ленинского и Гагаринского районов.

«Результаты этого незаконного голосования будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконных выборов во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины», - пригрозила заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве заявили, что решительно осуждают проведение выборов губернатора Севастополя и в целом в Крыму. МИД Украины планирует обратиться к «международным партнерам», чтобы они присоединились к осуждению избирательного процесса на полуострове. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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