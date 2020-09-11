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Какой сегодня праздник 11 сентября
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Сегодня, 11 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Усекновения главы Иоанна Предтечи
Усекновение главы Иоанна Предтечи – праздник, который Православная Церковь чтит и празднует 11 сентября (29 августа по старому стилю).
Святая Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых после Богоматери.
Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали Саломии. По преданию, голова продолжала обличать Ирода и Иродиаду. Неистовая Иродиада исколола язык пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело святого Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.
Всероссийский день трезвости
Ежегодно 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни.
В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.
Иван Постный
Народный праздник «Иван Постный» отмечается 11 сентября (по старому стилю - 29 августа). По церковному календарю это день усекновения главы Иоанна Крестителя, в честь чего установлен строжайший однодневный пост. Другие названия праздника: «Полетовщик», «Головосек», «Иван-пролеток», «Репный праздник».
Также сегодня, 11 сентября, отмечают такие праздники:
- День победы русской эскадры у мыса Тендра
- День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ
- День памяти 9/11
- День рождения граненого стакана
- Праздник ласкового обращения
- День правильного ожидания необъяснимого
- День «Расправь свою кровать» (National Make Your Bed Day) в США
- День горячей крестовой булочки (National Hot Cross Bun Day) в США
- День номера экстренного вызова (Emergency Number Day) в США
- День Каталонии (Diada Nacional de Catalunya) в Испании
- День учителя в Аргентине
- День военного переворота в Чили
- День Богоматери Коромото в Венесуэле
- День патриота, День служения и памяти (National Day of Service and Remembrance) в США
- День освобождения Понпеи в Микронезии
Сегодня именины празднуют: Иван (Иоанн Креститель), Анастасий.
Что происходило 11 сентября в прошлые годы
9 - римская армия была атакована на марше в Тевтобургском лесу со стороны германцев и потерпела поражение, это стало началом изнурительных германо-римских войн.
1609 - английский мореплаватель Генри Гудзон в время морского путешествия открыл остров Манхэттен.
1697 - австрийские войска в битве при Зенте разбивают армию турецкого султана: это событие остановило экспансию турок в Европу и стало основой Карловицкого мира 1699 г..
1709 - состоялось самое крупное сражение XVIII векабитва при Мальплаке: французские войска полководца К. Л. Виллара потерпели поражение от войск союзников (англичане и немцы), Франция оказалась на грани капитуляции в войне за испанское наследство.
1789 - Первым секретарем Казначейства США стал политик Александр Гамильтон.
1790 - гениальный русский флотоводец Ф.Ф. Ушаков громит турецкую эскадру у мыса Тендра.
1918 - в России введена Метрическая система мер и весовСовнарком издал соответствующий декрет.
1973 - в Чили произошла смена политического строя: в результате военного переворота убит президент Альенде и к власти пришел генерал Пиночет.
1993 - В Киеве открыли памятный знак жертвам голодомора (массовый голод на территории Украины в 1932-1933 годах).
1997 - популярный советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон завершил концертную деятельность.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 сентября. Какие праздники будут завтра?
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