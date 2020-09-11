Как опустошают чужие банковские карты - два севастопольских случая

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В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 57-летний житель Севастополя. Мужчина рассказал, что обнаружил пропажу 50 000 рублей со своей банковской карты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 33-летний знакомый пострадавшего.

Во время совместного распития алкогольных напитков потерпевший попросил знакомого снять с банковской карты две тысячи рублей, сообщив пароль. Мужчина не только снял указанную сумму, но обналичил еще 50 000 рублей, который оставил себе. Вернувшись, отдал две тысячи рублей и карту знакомому, после чего ушел.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Также в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 31-летний житель Севастополя. Он сообщил, что потерял свой кошелек с деньгами, банковскими картами и паспортом. Позже с его банковской карты похитили более 45000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленника и задержали его. Оказалось, совершил хищение 42-летний местный житель, который нашел кошелек и решил воспользоваться чужим имуществом. В нескольких магазинах он осуществил покупку товаров картой бесконтактным способом на сумму около 10 000 рублей. Остальные деньги снял, пин-код оказался в найденном кошелке.

Похищенные денежные средства злоумышленник потратил.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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