«Их негде содержать»: российский цирк отдал крымскому «Тайгану» восемь тигров

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Росгосцирк передал в крымский сафари-парк «Тайган» восемь суматранских тигров.

Об этом сообщил владелец крымского парка Олег Зубков.

На YouTube-канале пресс-секретаря Татьяны Алексагиной опубликовано видео, на котором видно, как клетки с тиграми выгружают из грузовых автомобилей.

«У нас выгрузка суматранских тигров, которые прибыли из Росгосцирка на проживание в парке львов Тайган. К сожалению, Николай Павленко окончил свою цирковую деятельность и передает из цирка в дар парку «Тайган» своих тигров, их негде содержать в таком количестве. Здесь два самца и шесть самок. Суматранские тигры отличаются от тигров, которые есть у нас, но хочу отметить, что тигры прибыли в хорошем состоянии, я редко видел таких красивых, здоровых тигров в цирках. Так что у нас новые жители», – рассказал Олег Зубков.

На сайте Росгорцирка отсутствует информация о передаче животных в Крым Зубкову.

Ранее Зубков сообщил, что принял на содержание московский цирк М.М. Запашного вместе с тиграми, лошадьми, медведями и другими животными.

При этом сам Зубков сообщил ране, что из-за дефицита воды в Крыму решил отдать тюленя в российский дельфинарий.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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