Экс-мэр Евпатории продолжает сидеть в СИЗО

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Суд продлил еще на месяц срок содержания под стражей бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Об этом сообщил адвокат Филонова Александр Вольвач.

«Все уже свидетели допрошены, была стадия предоставления доказательств стороны защиты. Сейчас сказать, видим ли конец (судебного процесса) я не могу, потому что на любой стадии ходатайства могут появиться у прокуроров, у стороны защиты, – сообщил Вольвач. – Срок содержания на один месяц продлен».

По словам адвоката, жалоб на условия содержания Филонов не заявляет. «Мы как защитники не интересуемся, с кем конкретно (сидит в камере Филонов). Если бы у него были жалобы по поводу условий содержания, он бы их озвучил. Жалоб нет, но все прекрасно понимают, какого года постройки СИЗО – здание еще при Екатерине построено, перелимит в камерах до сих пор: следственный изолятор переполнен более чем в два раза, даже начальник ФСИН обращал на это внимание, когда была эпидемия коронавируса … Должно быть 7-8 человек в его камере, а у него – 14-15, в свое время доходило до 22», – пояснил он.

В распоряжении Крыминформа оказалась короткая видеозапись из камеры следственного изолятора, в которой находится Филонов. На кадрах видно, что в помещении вместе с бывшим мэром Евпатории находится еще пять человек. Правда, сколько всего человек сидит в камере, по записи понять невозможно.

Жалоб на здоровье Филонов также не высказывал, сообщил адвокат. «Как может себя человек чувствовать, (проведший) год и пять месяцев в изоляторе? Каких-то кардинальных жалоб нет, пытается держаться, соблюдать диету, насколько можно, физической активностью заниматься», – рассказал Вольвач.

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов был задержан сотрудниками ФСБ 3 апреля 2019 года, на следующий день он был заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в махинациях с земельными участками. По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету Филоновым, составила 80 млн рублей.

В начале февраля текущего года вместе с ним в камере находился предприниматель Олег Зубков, заключенный под стражу за нарушение подписки о невыезде. В СИЗО Зубков и Филонов играли в шахматы и футбол.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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