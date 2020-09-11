Бархатный сезон в Крыму еще не наступил: что будет с погодой в сентябре

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В ближайшие выходные и на следующей неделе в Крыму будет по-летнему тепло. Столбики термометров поднимутся до +30.

«Классический» бархатный сезон на полуострове начнется только с 17 сентября. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, сейчас на полуострове среднемесячная температура на 3,8 градуса превышает климатическую норму.

«Сегодня в республике до +25…+30, в субботу и в воскресенье воздух не будет остывать ниже +12 градусов, днем +25…+30. Вода до +25 градусов. На следующей неделе будет +12…+13 ночью, днем +24…+29. Во второй части недели несколько свежее за счет тяги северных ветров: будет +9…+14 под утро, +21…+26 днем, что соответствует климатической норме», - рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что такая погода продержится минимум до 20-25 сентября. Нет никаких признаков, чтобы она испортила продолжение курортного сезона.

«Бархатный сезон наступит во второй половине следующей неделе, а то, что сейчас, – это еще настоящее лето. Температурный фон, который сейчас, соответствует показателям августа. Начиная с 17 сентября, в Крыму начнется бархатный классический сезон», - спрогнозировал эксперт.

Осадками погода полуостров не порадует. Сентябрь будет «сухим». Возможно, что дожди пойдут лишь в последнюю декаду месяца, заключил ведущий специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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