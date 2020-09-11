Азиатское насекомое может колонизировать Крым

фото © Funart.pro

Сотрудники кафедры энтомологии биологического факультета МГУ и Чешского агротехнического университета обнаружили на Черноморском побережье Кавказа богомола вида Statilia maculata Thnb, нового для фауны России.

Работа опубликована в международном энтомологическом журнале Annales de la Société entomologique de France.

Вторжение инвазивных (чужеродных) видов на территории, далекие от их основного ареала, является одной из важнейших тем современной биологии. Во многих случаях заносы приводят к колоссальным негативным последствиям, как экологическим, так и экономическим.

Ученые установили расширяющую свой ареал популяцию Statilia maculata Thnb на Черноморском побережье Кавказа. В естественных условиях этот вид обитает в странах Дальнего Востока: Китае, Японии, Корее, Тайване и Непале. Авторами были собраны экземпляры насекомых в природе, изучена морфология имаго, нимф и впервые подробно исследовано строение оотеки (яйцевые капсулы), обобщены сведения по биологии и поведению. Также были предприняты попытки разведения вида в неволе, которые указали на относительную влажность воздуха как главный лимитирующий фактор для дальнейшего расширения ареала. Кроме того, в работе были обобщены данные по всем известным заносам богомолов за всю историю, которые указали на очень сложную их картину и на резкое увеличение числа таковых заносов в последнее десятилетие.

Предполагается, что оотеки нового вида богомолов были завезены в окрестности города Сочи вместе с декоративными растениями в 2014 году, откуда вид в дальнейшем распространился по всему побережью и может колонизировать Крым, а также Средиземноморье.

Сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ Евгений Щербаков:

«Богомол Statilia maculata стал очередным видом в длинной череде тех, что были занесены в Россию в 2014 году. Так, завоз самшитовой огневки (Cydalima perspectalis) вместе с растениями для озеленения города привел к уничтожению большей части реликтовых самшитовых лесов. При этом для России впервые описан занос в такой термофильной и, в целом, экзотичной для нашей страны группе, как богомолы. Богомолы являются беспозвоночными хищниками высшего порядка в своих экосистемах, и вторжение даже одного чужеродного вида может грозить вытеснением нативных видов богомолов и иными, слабо предсказуемыми последствиями».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые обнаружили в августе несколько очагов загрязнения Черного моря. Ученые зафиксировали несколько случаев загрязнения воды в Черном море в августе этого года.

Специалисты выявили загрязнение морских вод у берегов Ялты и Керчи. По результатам августовского мониторинга загрязнения морских вод специалисты обнаружили превышение содержания предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов у берегов Керчи.

Роспотребнадзор обнаружил отклонения в пробах морской воды у берегов Крыма. Управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявило отклонения в пробах морской воды у берегов полуострова.

Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность. Большие объемы воды, которые вынуждены сегодня поднимать в Крыму из скважин, чтобы минимально обеспечить Симферополь и прилегающие районы, могут привести к засолению горизонтов в том случае, если забор воды не будет контролироваться.