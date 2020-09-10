Женщина сорвалась с 15-метровой скалы в Ялте

В среду, в районе Никитских скал (Ялта), совершая восхождение, сорвалась и упала женщина, сообщают в МЧС Крыма.

«По прибытии спасатели выяснили, что женщина, занимаясь скалолазанием сорвалась с высоты около 15 метров. Сотрудники «КРЫМ-СПАС», с помощью специальных носилок транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации» – говорится в информации ведомства.

Ранее сообщалось, что в Крыму, в районе так называемой «Чаши любви» на Тарханкуте, девушка сорвалась с высоты около четырех метров во время спуска.

Ночью 16 июля крымские спасатели в районе горы Демерджи эвакуировали группу туристов из пяти человек, которые заблудились по пути в «Долину приведений».

До этого сообщалось, что в восточной части горы Меганом сорвалась туристка. Ее нашли с травмами различной степени тяжести.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Полиция отыскала евпаторийца, сбившего пожилого пешехода. Сотрудники ГИБДД в Евпатории разыскали водителя автомобиля, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

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