Происшествия
Женщина сорвалась с 15-метровой скалы в Ялте
В среду, в районе Никитских скал (Ялта), совершая восхождение, сорвалась и упала женщина, сообщают в МЧС Крыма.
«По прибытии спасатели выяснили, что женщина, занимаясь скалолазанием сорвалась с высоты около 15 метров. Сотрудники «КРЫМ-СПАС», с помощью специальных носилок транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации» – говорится в информации ведомства.
Ранее сообщалось, что в Крыму, в районе так называемой «Чаши любви» на Тарханкуте, девушка сорвалась с высоты около четырех метров во время спуска.
Ночью 16 июля крымские спасатели в районе горы Демерджи эвакуировали группу туристов из пяти человек, которые заблудились по пути в «Долину приведений».
До этого сообщалось, что в восточной части горы Меганом сорвалась туристка. Ее нашли с травмами различной степени тяжести.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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