Заболевшая коронавирусом вице-премьер Крыма накануне посещала массовые мероприятия без маски

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Крымский общественники Александр Талипов написал заявление в полицию на вице-премьера РК Елену Романовскую.

У Романовской накануне подтвердился коронавирус. Перед этим она активно посещала массовые мероприятия: проводила брифинг, была на фестивале «Пара-Крым» и в детском доме, принимала участие в заседании Совмина. И все это без маски.

«Уважаемые чиновники Крыма, после случая с Романовской я каждого из вас предупреждаю об уголовной ответственности! Теперь, если вы появитесь на совещании, на публичном мероприятии или ином мероприятии без маски, не соблюдая дистанции, а потом у вас обнаружат коронавирус, на вас всех мною будет написано заявление в полицию на возбуждение уголовного дела, – сообщил Талипов. – Только что заявление ушло на Романовскую.

Для тех чиновников, кто не в курсе, напоминаю, с апреля этого года действует статья 236 УК России «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»

Ответственность:

По части 1 штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 18 месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По части 2 штраф в размере от одного до двух миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По части 3 принудительные работы на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет».

Досталось и главе Крыма Сергею Аксенову:

«Уважаемый Сергей Валерьевич, – обратился к главе РК Талипов. – это Ваши слова?

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров».

Если эти Ваши рекомендации не соблюдала вице-премьер Крыма, которая курирует здравоохранение, не надо ли ее с позором уволить?

Ведь она подвергла жизни детей, инвалидов и неограниченного круга лиц опасности! Просто специально не надевая маску и не соблюдая дистанции!»

На это обращение Аксенов пока не отреагировал, но сегодня на совещании по строительной отрасли он был без маски, несмотря на то, что в одном помещении с ним находились другие люди. Так же поступило большинство других участников совещания.

Никаких мер безопасности не приняли и в Евпатории: глава администрации Роман Тихончук и председатель городского Совета депутатов Олеся Харитоненко находились в близком контакте с Романовской во время ее недавнего визита в город, и оба без масок. Но уходить на карантин они не собираются.

Напомним, это не первый случай в Крыму, когда чиновники грубо нарушают правила безопасности и распоряжения Аксенова: например, а апреле, когда крымчан штрафовали за то, что они без уважительной причины отошли от дома дальше, чем разрешил Аксенов, а в крымские леса был запрещен вход и въезд, вице-премьер Кабанов гулял по горному лесу и призывал к нему присоединиться.

Разразился громкий скандал, но Кабанову лишь объявили выговор, о штрафах за нарушение режима самоизоляции и особого противопожарного режима не сообщалось.

Теперь, когда крымчане могут запросто получить штраф за нахождение без маски в общественных местах, чиновники без зазрения совести подвергают риску детей, инвалидов, пенсионеров, своих подчиненных и не видят в этом ничего предосудительного.

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