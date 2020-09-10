Водолазы обследуют затонувший у берегов Крыма тральщик

Специалисты МЧС приступят к обследованию советского тральщика «Минреп», затонувшего у берегов Феодосии в 1941 году.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных объектах в Черном море, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России в Крыму.

«Принято решение о начале проведения работ по мониторингу затонувшего тральщика «Минреп» в акватории Феодосийского залива», – говорится в сообщенииТакже принято решение приступить ко второму этапу разминирования грузового теплохода «Жан Жорес», затопленного в 1942 году.

Тральщик Т-402 «Минреп» был построен в Севастополе, спущен на воду в 1935 году. Потерпел крушение 12 сентября 1941 года в результате подрыва на донной мине. От взрыва «Минреп» приподнялся на взрывной волне, переломился в средней и кормовой части и быстро затонул.

«Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, в январе 1942 года был атакован авиацией противника и получил серьезные повреждения. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направится в Феодосию. Однако буквально через несколько дней корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за жизнь под обстрелами противника, было принято решение затопить корабль. Работы по разминированию теплохода начались в прошлом году.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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