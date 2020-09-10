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Власти Севастополя передумали строить изолятор временного содержания в Инкермане
Власти Севастополя передумали строить изолятор временного содержания (ИВС) в поселке Инкерман.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на и.о. губернатора Михаила Развожаева.
«В центре Инкермана были планы строительства изолятора временного содержания. Мы приняли решение, что там этот проект реализован не будет», – сообщил Развожаев.
Теперь ИВС намерены построить в промзоне. Новую площадку городские власти определяют вместе с начальником управления МВД России по Севастополю Павлом Гищенко.
В Севастополе нет своего ИВС, сейчас всех задержанных отправляют в Симферополь. Планы властей по строительству изолятора в Инкермане звучат с 2005 года. Жители города выступали против этого проекта, поскольку вокруг предполагаемого места строительства находится много социальных объектов. Начать строительство ИВС намеревались в 2019 году.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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