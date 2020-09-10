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Власть

Власти Севастополя передумали строить изолятор временного содержания в Инкермане

Власти Севастополя передумали строить изолятор временного содержания (ИВС) в поселке Инкерман.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на и.о. губернатора Михаила Развожаева.

«В центре Инкермана были планы строительства изолятора временного содержания. Мы приняли решение, что там этот проект реализован не будет», – сообщил Развожаев.

Теперь ИВС намерены построить в промзоне. Новую площадку городские власти определяют вместе с начальником управления МВД России по Севастополю Павлом Гищенко.

В Севастополе нет своего ИВС, сейчас всех задержанных отправляют в Симферополь. Планы властей по строительству изолятора в Инкермане звучат с 2005 года. Жители города выступали против этого проекта, поскольку вокруг предполагаемого места строительства находится много социальных объектов. Начать строительство ИВС намеревались в 2019 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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