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Происшествия

В Ялте мужчина упал в реку с дерева

18:07 четверг, 10 сентября 2020
Ялта

Жителя Ялты, залезшего на дерево, пришлось доставать из реки. При падении с высоты мужчина повредил ногу, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурному около половины четвертого вечера: мужчина упал с дерева в реку Гува и получил травмы, поэтому не может выбраться самостоятельно.

Прибывшие на место действия сотрудники Ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали пострадавшего из реки с помощью носилок и альпинистского снаряжения и передали сотрудникам «скорой помощи».

Позже выяснилось, что на дерево неудачливый ялтинец полез, чтобы насобирать орехов, но оступился и упал с семиметровой высоты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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