В Ялте до конца года подорожает квартплата

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В Ялте планируют до конца года поднять тарифы на квартплату для многоквартирных домов.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

Как отмечают в администрации, в последний раз плата за данный вид услуг повышалась в 2015 году, тогда как тариф за это время на водоснабжение вырос более чем на 218%, на газ — на 119,5%, а на электроэнергию — на 164%.

— Тарифы за коммунальные ресурсы поднимались постепенно и это было не так заметно для населения. Но за 5 лет значительно увеличилась стоимость строительных и горюче-смазочных материалов, поднялся уровень МРОТ для населения, а также показатели ежегодной инфляции, — отмечает начальник МУП «Ремонтно-эксплуатационная организация» Юрий Журавлев и добавляет, что все эти показатели не учтены в действующем тарифе на квартплату, а значит он является экономически необоснованным.

Кроме того, не учтен и ряд обязательных услуг, таких как ежегодное техническое обслуживание газовых сетей, техническое освидетельствование и страхование лифтов.

Новый тариф должен обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме и выполнение минимального перечня работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

— Однако на общем собрании собственники помещений в многоквартирном доме смогут обсудить и самостоятельно определить сумму, если их не устраивает та, что утверждена органами местного самоуправления. А также согласовать дальнейшее распределение средств, но не в ущерб безопасности и в зависимости от конкретного состояния определенного дома, — отмечает начальник МУП «Ремонтно-эксплуатационная организация-2» Игорь Галкин.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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